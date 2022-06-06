Sevigen: 'MİT Tırları belgelerini Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu verdi'

Esra Elönü'nün canlı yayın konuğu olan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, MİT tırları kumpasıyla ilgili Enis Berberoğlu'na belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekranlara gelen, 'Arafta Sorular' programının bu haftaki konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu.

Sevigen, partisi ve MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğluna yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi."

Asıl tek adam bizde var. Korku İmparatorluğu kurmuştuk yıkacağım diye geldi şimdi en büyük Korku İmparatorluğunu kendisi kurdu. Bakın biz pnandemi döneminde Kurultay yaptık değil mi? Hiç gerek yoktu buna. Hastalığın en yoğun döneminde maskelerle gittik bizim Onur Kurulu Ğyelerini arkadan bir araca koyup götürdüler ve açık Havada yaptık kurulu. Bizim üçüncü yılımız geçiyor Kurultay yapmadık, Kemal Bey Kurultay'dan kaçıyor. Hastalık yokmhastalık kalmadı, seçime de daha 1 yıl var. Neden kongre yapmıyor? Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP'de Grup Başkan Vekilleri atama ile göreve geldi. Böyle olursa parti içerisinde demokrasi o0lur mu? Size kim inanır.

Yönetim değişecek hiç bir şey yapmayacaksınız ama Enis Berberoğlu'nı içeri atıyorlar diye yürüyüş yapacaksınız. O yürüyüş Enis Berberoğlu için yapılmadı. Enis Berberoğlu'na verilen belgeyi kim verdi? Kemal Bey götürüp o belgeyi verdi. Enis Berberoğlu hapishanede konuşacak diye Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. O belge, MİT Tırları belgesiydi.MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğluna yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi.Kılıçdaroğlu o belgeleri Bülent Tezcan'a da verdi. Bazıları bize kızıyor Kemal Beyi eleştiriyoruz diye. İktidara gidiyor diyorlar ama gitmiyor. Parti'nin Kemal Bey'den kurtulması lazım.

"CHP, HDP OLMADAN KAZANAMAZDI"

İYİ Parti'den alıyorlar, belediye başkanının yakınlarını alıyorlar, HDP'den alıyorlar. HDP olmadan kazanmazdık. Kendileri de zaten açık açık söylüyor.

Yıllardır çaba sarf edip mücadele vereceksiniz ve bizim arkadaşlarımız dışarıda kalacak. İçeriye, İYİ Parti'den insan alıyorlar, belediye başkanının yakınlarını alıyorlar, HDP'den alıyorlar. HDP olmadan kazanmazdık. Kendileri de zaten açık açık söylüyor.

Partiyi bürokratlarla, danışmanlarla yönetiyor. Atatürk'e kefere diyenler partinin sözcüsü. Atatürk'e bir kabri çok görenler bu partinin sözcüsü. PKK/PYD terör örgütü demeyen Sezgin Bey (Tanrıkulu) bu partinin sözcüsü.

Bu partiyi bir avuç insan büyüttü. Partiyi bürokratlarla, danışmanlarla yönetiyor. Atatürk'e kefere diyenler partinin sözcüsü. Atatürk'e bir kabri çok görenler bu partinin sözcüsü. PKK/PYD terör örgütü demeyen Sezgin Bey (Tanrıkulu) bu partinin sözcüsü. Mehmet Bekaroğlu bizim kadın kontenjanından partiye girdi. Seçilemiyordu kadın kontenjanından girip seçildi. Bir tane kadın Milletvekili adayımız yok. Kadınlara fırsat tanınmıyor. Parti ideolojisinden şaştı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ"

Kemal Bey aday olmayacak. Kemal Bey'in kafasında başka bir aday var. Benim tahminim adayı Abdullah Gül.

CHP içerisinde benim gibi düşündüğümü düşünen gürühun direnmesine Deniz Bey müsade etmedi. Zaman gelecek düzeleceğiz, parti kirlenmesin diyerek bizi engelledi.

Kemal Bey aday olmayacak. Kemal Bey'in kafasında başka bir aday var. Benim tahminim adayı Abdullah Gül. Meral Hanım hariç diğer partiler de bunu destekliyor zaten. Kemal Bey'in önünü kesmeye çalışıyor. Ben CHP'li bir aday olmasının istiyorum. Hikmet Çetin, Eşref Erdem olabilir.

"Tehdit ediliyorum."

Bir tweet atmışlar. Kemal Bey'i bu kadar eleştirmeyin bedel ödersiniz diye. Bazıları tehdit ediyorlar. Ben siyasetin kabadayısıyım. Onları adamdan saymıyorum. Bizim iki gömleğimiz var biri idamlık biri bayramlık. Millet için söyleyecek sözün varsa baş tacısın. Doğruyu bilip söylemeyen dilsiz şeytandır. .