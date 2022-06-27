Sevan Nişanyan’dan Ustaosmanoğlu yorumu

Geçtiğimiz gün büyük bir sevgi seliyle son yolculuğuna uğurlanan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Sevvan Nişanyan, Ustaosmanoğlu’nun saygın bir isim olduğuna dikkat çekti

Ateist dilbilimci Sevan Nişanyan, takipçileriyle düzenli olarak buluştuğu youtube kanalında geçtiğimiz gün vefat eden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplandırdı. Nişanyan, Ustaosmanoğlu'nun saygın bir isim olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

“Sonuç olarak bu kişi Türkiye'nin en büyük, en örgütlü, en köklü, en eski, Cumhuriyet'ten daha eski cemaatlerinden biri. Sonuç olarak bu zat ‘asrın müceddidi', ‘kutb' ve ‘gavs' olarak nitelendirilen, çok geniş bir toplum tarafından bu şekilde algılanan ve kabul edilen bir insan. Bunu yok saymak, bununla alay etmek, ‘bu kavramları ben bilmiyorum ki ne kadar saçma şeyler diyerek ha ha ha…' gibi bir tavra girmek bana çocukça geliyor, yanlış geliyor. Sonuç olarak milyonlarca insanın saygı gösterdiği biri… “Televizyon seyretmek haramdır” demiş ki, sırf bu sözü bile bu ismin saygı değer bir zat olduğunu kanıtlamaya yeter bence. Bu devirde, bu çağda bu gerçeği dile getirebilmek cesaret ister.”