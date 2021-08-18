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Sevan Nişanyan: Afganlar Kabil'i fethetti

Ateist yazar Sevan Nişanyan Taliban'ın Kabil'i fethettiğini dile getirdi.

1 Saat Önce
2021-08-18 14:30:11
Sevan Nişanyan: Afganlar Kabil'i fethetti

Ateist yazar Sevan Nişanyan dün gerçekleştirdiği 'Pazar Sohbeti'nde Taliban hareketinin Kabil'i ele geçirmesini Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesine benzeterek "Afganlar Kabil'i fethetti" dedi.

ABD'nin rezil bir yenilgi aldığını belirten Sevan Nişanyan, "Taliban'ın ABD'ye karşı kazandığı bu zaferin ABD'nin tabutuna çakılan bir çivi olduğunu" belirtip ABD'nin ve genel olarak Batı'nın dünyadaki üstünlüğünün bitmek üzere olduğu öngörüsünde bulundu.

"İktidara gelen Taliban hareketinin Batılı değerleri model olarak almamada haklı olduğunu, Batı'nın değer yargıları alanında alınacak bir şeyinin kalmadığını" belirterek "Batı'nın özellikle son dönemde git gide daha çok bağnazlığa, diktatörlük yanlılığına, iki yüzlülüğe ve ahlaksızlığa düşüp değersizleştiğini" belirtti.

Sevan Nişanyan ABD'nin 2001'de Afganistan'ı işgalinin çok büyük bir kötülük olduğunu belirterek Batı'nın yansıtmaya çalıştığının aksine ABD'nin ve NATO'nun 20 yıldır Afgan halkına çok büyük kötülük ve zulümlerde bulunduğunu, halkı katlettiğini, ülkeyi yıkıma uğrattığını, bu işgalin bitmesine sevindiğini söyledi.

"HANİ HER ŞEYİ BİLİYORLARDI?"

Sevan Nişanyan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yönetimlerinin her şeyi bildiğine, her şeyi yönettiğine dair fikirlerin saçmalık olduğunu belirterek Taliban güçlerinin ne zaman Kabil'e ulaşacağını dahi bilemediklerini, bu sebeple apar topar bir tahliye skandalı yaşadıklarını örnek olarak gösterdi.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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