Servisçiler Odası'ndan zam açıklaması

İstanbul'da okul servisi ücretlerine gelecek zam oranının ağustos ayı sonunda belli olacağını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, 'Mutlaka servis ücretlerinde bir düzelme, güncelleme olacaktır. Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok' dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin kullandığı servisler için de ön kayıtlar başladı. Veliler için önemli gider kalemlerinden biri olan servis ücretleriyle ilgili İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar açıklamalarda bulundu.

6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, "0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

SİNAR: UKOME'DE BELİRLENECEK

Servis ücretlerine mutlaka zam geleceğini ifade eden Sinar, "Servis fiyatları ağustos ayının sonunda yapılacak olan UKOME gündemine gelecek ve orada değerlendirilecek. Eğer ağustos sonuna geldiğimizde mazot fiyatları, yedek parça, işçilik, lastik, şoför gibi ücretlerin yukarı çıkması halinde mutlaka servis ücretlerinde de bir düzelme, güncelleme olacaktır" dedi.

SİNAR: EN UYGUN TARİFEYİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Sinar, "Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bazı yerlerde yüzde 40 zam gelecek gibi söylemler var. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok. Bir ay sonra bakacağız, özellikle ana giderimiz yakıt maliyetleri. Bunlara bakacağız, karar vereceğiz. 6 Nisan'da en son zam aldığımız durumla ağustos sonundaki UKOME toplantısındaki durumu karşılaştıracağız. Hem meslektaşlarımız için hem de İstanbul halkı için kimseyi üzmeden en uygun tarifeyi ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

VELİLERE TARİFENİN DEĞİŞECEĞİ SÖYLENİYOR

Sinar, "Tarife velilere gösteriliyor. Bunun üstünden de bir revizyon olacağı söyleniyor. Buna göre de velilerimiz de yeni çıkacak tarifeyi bekliyorlar. Buna göre bir ödeme yapacaklar" ifadelerini kullandı.

SİNAR: İSTANBUL'DA ARAÇ SAYISI DA YETERLİ

Daha önce yalnızca okullar açılırken zam aldıklarını ifade eden Sinar, "İstanbul'da 59 bin tane tahditli plakalı araç var. İstanbul'da araç sayısının yetersiz olduğuyla ilgili söylemler var. İstanbul'da araç sayısı yeterli. Velilerimiz rahat olsunlar. Buradaki problem şu. Meslektaşlarımızın hakkını veren, onun emeğinin karşılığını veren, aracıyla çalışıyor, tahditli plakasıyla çalışıyor, şoförlük yapıyor. Bunun hakkını veren her tur firması rahatlıkla İstanbul'da araç bulacaktır. İstanbul Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı olarak ben isteyen her tur firmasına, meslektaşımın hakkını vermesi koşuluyla araç bulacağımın da sözünü vermiştim" diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRLERİ VELİLERDEN ANLAYIŞ BEKLİYOR

10 yıldır servis şoförlüğü yapan Yılmaz Hakan, "Fiyatları şu anda eski fiyat üzerinden durdurmuş vaziyetteyiz. O haldeyken bile veliler şikayetçi. Bir araç şoförünün maaşını, aracın yıpranmasını düşünün. Yapılan zamlar yeterli değil" dedi.

Şoför Halil İbrahim Tuna da, "Servis ücretlerini yeterli bulmuyoruz. Velilere biraz burada yük biniyor maalesef ama binmek zorunda. Zam yapmak zorundayız. Buna göre bir ücretlendirme yapılacaktır. Kimine göre az, kimine göre fazla ama bir ortalaması bulunacaktır. Velilerin bu konuda anlayış göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA