Servet değerinde taylar rekor fiyata satılıyor

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan ve yetiştirdiği 'Cevhertay' adlı tayı Veliefendi Hipodromu'nda 1 milyon 200 bin liraya satan işletme, 2022'de 39 baş elit tayı satışa sunacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geçen hafta 1 milyon 200 bin lira bedelle satılan "Cevhertay" isimli tayın yetiştirildiği Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2022 yılı için de yüksek satış rakamları hedefliyor.

Osmanlı döneminde "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulan ve 1984'ten bu yana Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 10 baş aygır ve 145 baş kısrakla Türkiye'de Arap atı yetiştiriciliğine önayak oluyor.

Geçmişte "Turbo", "Tamerinoğlu", "Ayabakan", "Anka", "Altaha", "Ufukbir" ve "Yakupbey" gibi pistlerde başarılarıyla adlarından söz ettiren aygırların yavrularını yetiştiren işletmede özenle bakılan taylar 2,5 yılın sonunda satışa sunuluyor.

Veliefendi Hipodromu'nda 12 Ekim'de 18 baş elit tayını satışa sunan Anadolu Tarım İşletmesi, "Cevhertay" isimli tayı 1 milyon 200 bin lira, "Demirberke" adlı tayı ise 900 bin lira karşılığında yeni sahiplerine vererek satış rekorları kırdı.

İşletmeye ait Yavuzhan Tavlası'nda barınan ve 2022 yılında satışa sunulacak 2020 doğumlu 39 baş elit tayın da rekor fiyatlarla alıcı bulması bekleniyor. Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, 12 Ekim'deki tay satışlarından 8 milyon 630 bin lira gelir elde edildiğini söyledi. "Cevhertay"ın, TİGEM'in en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçtiğini ifade eden Karabulut, hem bu tay hem de "Demirberke" ile geçen yıla göre de iki rekor birden kırdıklarını dile getirdi.

Bu tayları, at sahipleri tarafından verilecek 6 aylık eğitim sonrasında pistlerde görebileceklerini belirten Karabulut, "Satışı rekorlar kıran bu taylarımız 2022 yılının nisan ayında pistlerde olacak. Bu tayların geleceğin şampiyonları olacağından eminiz." dedi.

"2022 yılındaki satıştan da rekorlar bekliyoruz"

Karabulut, işletmenin Yavuzhan Tavlası'nda şu anda 2020 yılı doğumlu 39 baş elit tayın bulunduğunu, bunların 18'inin yine Veliefendi Hipodromu'nda 2022 yılının ekim ayında satışa sunulacağını söyledi. Kalan 21 baş tayın ise 2022 yılının temmuz ya da ağustos aylarında Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde satılacağını bildiren Karabulut, şöyle devam etti:

"Bu taylar içinde Turbo, Ayabakan, Altaha, Tamerinoğlu, Anka, Yakupbey, Ufukbir gibi şampiyon atların yavruları var. Bunların içinde Serhantay, Demirperde, Balalayka, Gülhatmi, Yalnızefe gibi pistlerde adından söz ettiren atların kardeşleri var. 2022'de satışa sunacağımız taylardan da rekorlar bekliyoruz. Bunlar da şampiyon olacaktır. İnşallah gelecek sene bu yıl kırdığımız rekorun üzerine bir rekor daha kırarız."

Eren Karabulut, işletmelerinde yetişen taylara 2,5 yaşına kadar büyük emekle baktıklarını belirtti.

Tayların doğumundan çip takılmasına, kimlik çıkartılmasından satışına kadar geçen zaman zarfında her anlarına şahitlik ettiklerini söyleyen Karabulut, "Yetiştirdiğimiz taylar satışa giderken duygulanıyoruz. Onlar bizim evladımız gibi oluyor. Emaneti yeni sahiplerine teslim ediyoruz ancak insan o sırada duygusallaşıyor. Bu tayların yarış kazanması bizim emeğimizin karşılığı olarak mutlu ediyor. İnşallah her biri şampiyon olur ve gelecek Arap atı nesilleri için birer mihenk taşı görevi üstlenirler." diye konuştu.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, geçen hafta safkan elit tay satışlarına ilişkin, "Cevhertay isimli tayımız 1 milyon 200 bin lira gibi rekor bir fiyata satıldı. 18 baş tayımızdan toplam 8 milyon 630 bin lira gelir elde ettik." bilgisini vermişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.