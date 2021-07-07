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Sertab Erener'den tepki çeken sözler: Çok doğuruyoruz, fareden beter olduk

Şarkıcı Sertab Erener, çocuk sahibi vatandaşlara çağrıda bulunurken kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti

1 Saat Önce
2021-07-07 22:09:50
Sertab Erener'den tepki çeken sözler: Çok doğuruyoruz, fareden beter olduk

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Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen “Temiz Bodrum Kampanyası”nın basın toplantısına katılan Erener, etkinlikte konuşma yaptı.

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Yeni Asır'da yer alan habere göre, etkinlikteki konuşmasında ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler." dedi.

BODRUM-BELEDİYESİ-TEMİZLİK-HAREKETİ-3

"Fareden beter olduk"

Erener şöyle devam etti:

"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."

"Hadsizce"

Şarkıcının konu hakkında söyledikleri etkinliğe katılan vatandaşların da tepkisini çekti. Erener'in fare benzetmesine kızaan vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepki gösterdi.

2 evlilik yaptı, çocuğu yok

1990–1996 yılları arasında şarkıcı Levent Yüksel ile evlenen, 2015'te ise müzisyen Emre Kula ile evlilik yaşayan Sertab Erener'in çocuğu bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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