DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Osmanlı'da hayvan hakları' tarihi belgelerde
“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara uyarı
Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!
‘Ekonomiyi küçülten seçimi kaybeder’
Denizde 6 gündür aranan babası için kıyıdan ayrılmıyor
Kardeşeli İnsani Yardım Derneği “Kurban Şükürdür” bayram serüvenine başladı
“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı papatya falı gibi”
'Siber misyoner'... mRNA'daki Grafen maddesi
Avrupa'nın en huzurlu şehri seçildi
Kılıçdaroğlu: Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış
CHP'li Başkan Atabay’a komisere hakaret ve tehditten soruşturma
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 evde bakım parası ne kadar zam geldi?

TIMETURK / GÜNDEM / “Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”

“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”

Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte ‘Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk’ ifadesini kullanan şarkıcı Sertab Erener’e gazeteci Melih Altınok’tan da eleştiri geldi

17 Dakika Önce
2021-07-10 11:11:25
“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye' ne gerek var?”

Yaz günü açık havada ağzına taktığı çift maskesi ve şapkası nedeniyle yüzü zor seçiliyor... Korkuyla karışık, nefretin hissedildiği sesi de değişmiş sanki...

O yaşam dolu, umut veren, kıpır kıpır şarkılarını dinlediğim kadın bu mu diye şüphe ediyorsunuz...

Ama evet, konuşan o, Sertab Erener! Şöyle söylüyor:

"Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir."

Dün baktım, Sertab'ın sözleri, aslında kendine tahammül edemediği için uçakta ağlayacağı tutan bebeklere, annelerine, babalarına çıkışan tiplerden büyük alkış almış.

Bugün dünya üzerinde yaşanan gelir adaletsizliğinin nedeni olarak vahşi kapitalizmi, tüketim çılgınlığını değil de doğanın parçası insanoğlunun en temel dürtüsü olan çoğalmayı gören "sığlığa", sıkışmışlığa acil şifalar dilerim.

Umarım bir gün, gözlerini açan her bebeğin, bir çiçeğin başveren tomurcuğu ve fare yavruları da dahil, yeryüzünde yaşamın devam edeceğinin göstergesi olduğunu "hissederler".

Huzura kavuşurlar.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH