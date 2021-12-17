Seren Serengil'in son durumu nedir? Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Bir süredir Dumping Sendromu ila mücadele eden Seren Serengil ameliyat masasına yattı. Seren Serengil hastalığı olarak da bilinen Dumping Sendromu nedir? Seren Serengil'in son durumu nedir?

Bir süredir Dumping Sendromu ila mücadele eden Seren Serengil ameliyat masasına yattı.Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil'in 43,5 kiloya kadar düşmesi dikkati çekmişti.Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Seren serengil ne demişti?

Ameliyata gireceğini açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istemişti. "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" mesajini vermişti.

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, midenin hızlı boşalmasının sebep olduğu, mide bulantısı, ishal, yemek yedikten sonra hissedilen yorgunlukla karakterize bir sorundur. Ağız yoluyla alınan yiyecekler ve içecekler mideden on iki parmak bağırsağına gitmektedir. Eğer bu geçiş hızlanır ve yüksek karbonhidratlı içerik ince bağırsağa hızla ulaşırsa dumping sendromu oluşur.Bu sorun, yüksek düzeyde basit karbonhidratlar alındığında, gastrik bypass cerrahisi geçiren hastalarda ortaya çıkabilir. Durum, özofagus ameliyatı geçirmiş kişilerde de gelişebilir.

Seren serengil kimdir?

6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı.Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır.

Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.