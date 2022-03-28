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Serada ölü bulundu

Antalya'da Cemil Bağlan (73), ortağı Arife Demir tarafından çiçek serasında ölü bulundu. Bağlan'ın cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle, kesin nedeninin araştırılması için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

49 Dakika Önce
2022-03-28 23:48:34
Serada ölü bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 sokak üzerinde bulunan çiçek serasında meydana geldi. Cemil Bağlan, çiçek serasında ortağı Arife Demir ile sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Demir, öğle saatlerinde kedisini veterinere götürmek için seradan ayrıldı. Akşam saatlerinde seraya gelen Demir, Bağlan'ın hareketsiz yattığını gördü.

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İhbarla birlikte seranın olduğu noktaya sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Cemil Bağlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen belediye doktoru ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, Bağlan'ın ölü bulunduğu alanda çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemede Cemil Bağlan'ın üzerinde herhangi bir kesici alet izine rastlanmadı.

ORTAĞI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hayatını kaybeden Cemil Bağlan'ın ortağı Arife Demir, gözyaşlarını tutamadı. Demir'i, olayı haber alarak bölgeye gelen komşuları teselli etti. Cemil Bağlan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin araştırılması için olay yeri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA .

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