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Şentop'tan Kırgızistan ve Tacikistan arasında kalıcı barış vurgusu

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki gerginliğe ilişkin, 'Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz' açıklamasında bulundu.

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03.05.2021 19:14:13
Şentop'tan Kırgızistan ve Tacikistan arasında kalıcı barış vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u makamında kabul etti.

Mamayusupov'u Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

TÜRKPA'nın Türk dili konuşan ülkeleri bir araya getiren önemli platformlardan biri olduğunu söyleyen Şentop, TÜRKPA'nın Türk coğrafyasıyla parlamenterlerin diplomasi ayağında önemli bir düzeyde faaliyet gösterdiğini ve çok güzel işler yaptığını kaydetti.

Şentop, tüm dünyanın etkilendiği COVID-19 salgınının toplantıları ve çalışmaları etkilediğini dile getirerek, “İnşallah Kazakistan'da Türkistan bölgesinde henüz belli olmadı ama mayıs haziran gibi dönem toplantısını yapacağız” dedi.

Konuşmasında, Kırgızistan ve Tacikistan arasında tartışmalı sınır bölgesinde çıkan çatışmaya ilişkin önemli mesajlar veren Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında kalıcı barış vurgusu yaptı.

"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız"

Şentop, TÜRKPA üyesi ülke olan Kırgızistan'ın son günlerde yaşamış olduğu bir sorun olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Son aldığımız bilgilere göre Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir ateşkes ilan edildi, inşallah bu kalıcı olur. Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek arabuluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak. Bölgeye insani yardım ve destek konusunda ben zaten Kızılay Dernek Başkanımızla da konuştum. Bölgeyle irtibatları ve çalışmaları var.

Bu ramazan ayında iki Müslüman ülkenin iki dost kardeş ülkenin bu şekilde bu noktaya varacak bir çatışma içerisine girmesi çok üzücü. Daha önce de benzer şeyler aynı sebeplerce yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.”

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ise yaptığı konuşmada, Şentop'a kendisini kabul ettiği için teşekkür etti.

TÜRKPA olarak bu süreçte de faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Mamayusupov, Türkiye'nin TÜRKPA'ya üye ülkelerin işbirliğini sağlamakta çok önemli rolü olduğunu ve son zamanlarda bunun daha çok görüldüğünü söyledi. En son Azerbaycan'da buna şahitlik edildiğini ifade eden Mamayusupov, Azerbaycan'ın topraklarının geri alınması açısından Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"İnşallah kısa bir süreç içerisinde bu çatışma sona erecek"

TÜRKPA üyesi ülkelerden Kırgızistan'da da bir takım sorunlar, saldırılar yaşandığını belirten Mamayusupov, “Bu süreçte de Türk işbirliği kurumları olarak desteklerimizi belirtmiştik. Dediğiniz gibi inşallah kısa bir süreç içerisinde bu çatışma sona erecek ve ortaya bir barış süreci sunulacak. Bu sürece bizim de Türkiye'nin de katkıda bulunması Kırgız halkı için çok önemli.
Türkiye'nin desteği her zaman Kırgız halkı tarafından hissedilmiştir. Hissedilmeye de devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan