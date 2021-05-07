Şentop'tan İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.