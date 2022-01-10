DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı
15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin ek öğretmen daha mı atanacak?
Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?
Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru
Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?
Lukaşenko’dan Tokayev’e tepki: Amacı Kazakistan’da kaos çıkarmak
Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak
Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan kaç kilo?
Iğdır'da leopar görüldü
Dünya Altın Konseyi'nden kritik ''altın'' açıklaması
Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı
Solana nedir? Solana amacı nedir ve nasıl çalışır?
Ali Babacan'dan ''20 Aralık'' iddiası
Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

TIMETURK / GÜNDEM / Şentop'tan HDP'li Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin açıklama

Şentop'tan HDP'li Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, operasyonda öldürülen PKK’lının cep telefonunda fotoğrafı bulunan HDP’li vekil Semra Güzel ile ilgili açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-10 13:58:38
Şentop'tan HDP'li Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'li Semra Güzel'in ortaya çıkan fotoğraflarına ilişkin "HDP'li Semra Güzel fotoğrafları için anayasa gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş