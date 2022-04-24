Şentop'tan HDP'li Garo Paylan'ın teklifine sert tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın Ermeni Soykırımı iddiasının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Şentop, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde verdiği kanun teklifine tepki gösterdi. Şentop şunları söyledi:

İddia edildiği gibi 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlanabilmesi için uluslararası hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.

Teklif cuma günü akşam saatlerinde verildi. Meclis'in açık olduğu saatlerde işlem yapma durumu vardı iadesini gerçekleştirdik. Şu anda hukuken verilmiş bir teklif yoktur.

Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. Böyle bir davranışın iyi niyetli davranış olmadığını, provokasyon olduğunu ifade etmek isterim.

Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyle metnin içeriği ile ilgili hukukçuların çalışmalarıyla ortaya çıkabilir. .