DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bob Saget neden öldü? Bob Saget ölüm sebebi nedir?
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Öğrencilere Yeni Fırsat Kapıları Açıyor
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz!
İŞKUR personel alımı yapılacak mı? İŞKUR personel mi alacak? İŞKUR personel alımı 2022
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?
Açık Öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Mahkemeden Osman Kavala kararı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti, 'alkollüydüm' dedi
Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi
Erdoğan'a hakaret içeren şiir yazan Böhmermann ile ilgili yeni gelişme

TIMETURK / GÜNDEM / Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama: Üçüncü değil, ikinci kez söz konusu

Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama: Üçüncü değil, ikinci kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-10 11:35:38
Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama: Üçüncü değil, ikinci kez söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına yönelik konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları ifade etti:

"Anayasa değişikliği teklifi komisyona gelince 10 gün görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapıldı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş