Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama: Üçüncü değil, ikinci kez söz konusu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu' dedi.
2022-02-10 11:35:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına yönelik konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları ifade etti:
"Anayasa değişikliği teklifi komisyona gelince 10 gün görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapıldı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için." .
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