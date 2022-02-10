Şentop'tan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama: Üçüncü değil, ikinci kez söz konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına yönelik konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları ifade etti:

"Anayasa değişikliği teklifi komisyona gelince 10 gün görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler bu rapor üzerinden yapıldı. 2016'da komisyon görüşmelerinde aksi görüş olmadı. 2 defa seçilme hakkını yeni sistem içinde getirdiği anlaşılmaktadır net bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez değil, ikinci kez söz konusu. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş. 5 sene önce konu net bir şekilde ortaya konulmuş. İki dönem kuralı sonrasında yapılan seçimler için." .