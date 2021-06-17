Şentop'tan ''10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması: Soylu'nun mektubunu işaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili konuştu.

"Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyen Şentop, Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Onun üzerine ben İçişleri Bakanımıza 27 Mayıs'ta bir mektup yazdım. Dün Sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir diyor. Adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta isim yok, hayır. Onu bilmiyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.