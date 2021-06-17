DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hindistan'da ilk kez ''yeşil mantar'' enfeksiyonu görüldü
İki dağ arasında sallarla Kisecik Kanyonu yolculuğu
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Kum fırtınasına, erozyona set ebucehil çalısı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç vefat etti
Şentop'tan ''10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması: Soylu'nun mektubunu işaret etti
Cihat Yaycı kimdir? Mavi Vatan'ın geliştiricisi Cihat Yaycı nereli kaç yaşında?
ABD medyasından Ronaldo'nun ''Coca Cola'' çıkışına tepki
Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç nereli kaç yaşında?
Almanya'da silahlı saldırı
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artışta
Babacan’dan HDP’ye yapılan saldırıya kınama
Rusya: Washington Büyükelçimiz ABD’ye dönecek
Askerlik sonrası işe geri dönülebilir mi?

Şentop'tan ''10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması: Soylu'nun mektubunu işaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili konuştu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.06.2021 17:19:40
Şentop'tan ''10 bin dolar alan siyasetçi'' açıklaması: Soylu'nun mektubunu işaret etti

 "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyen Şentop, Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Onun üzerine ben İçişleri Bakanımıza 27 Mayıs'ta bir mektup yazdım. Dün Sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir diyor. Adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta isim yok, hayır. Onu bilmiyorum. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş