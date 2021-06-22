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Şentop-Soylu görüşmesinde neler yaşandı ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TBMM başkanı Şentop'un İçişleri Bakanı Soylu'dan istifa isteme yetkisinin olmadığını söyleyerek, görüşmenin 'sıcak bir havada' geçtiğini söyledi.

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Google News - Timeturk
22.06.2021 10:30:51
Şentop-Soylu görüşmesinde neler yaşandı ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir yazı kaleme aldı. Selvi, Şentop'un Soylu'dan istifa isteme yetkisinin olmadığını söyleyerek, görüşmenin "sıcak bir havada" geçtiğini söyledi.

Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama olmadığını belirten Selvi, "Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu'nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve “Sık sık görüşelim” diye bitirilen bir görüşme"  dedi.

Bakanları atama ve görevden alma yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu hatırlatan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerine hâkim, yetkilerini sonuna kadar kullanan güçlü bir lider. Bir bakanının istifasını kendi isteyemiyor da Meclis başkanının mı istemesini bekliyor? Bunu başta hukuk adamı olan Mustafa Şentop kabul etmez ayrıca Erdoğan gibi güçlü bir lider yetkisini kimseyle paylaşmaz" düşüncesini dile getirdi. 

Görüşmenin hiçbir yerinde istifa talebi olmadığının altını çizen Selvi, kulis bilgilerini şöyle aktardı:

1)Her iki taraf görüşmenin sıcak bir havada gerçekleştiğini teyit ediyor.
2) Meclis Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu'yu makam katında karşılamış.
3) Bir buçuk saat süren sıcak bir görüşmenin ardından Şentop konuğunu dış kapıya kadar uğurlamış.
4) Bir buçuk saat süren görüşmede ülke gündemindeki konular konuşulmuş. Soylu yanıtını yazılı olarak sunmuş.
5) Soylu'nun mektubunda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının yargıya taşındığına yer verilmiş.
Görüşmenin sonunda ise Şentop ile Soylu daha sık görüşme kararı almışlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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