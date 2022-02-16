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Şentop, Rumeli ve Balkan dernek yöneticilerini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait ile beraberinde 52 dernek başkanı ve kanaat önderlerini kabul etti.

12 Dakika Önce
2022-02-16 22:40:43
Şentop, Rumeli ve Balkan dernek yöneticilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BASAM Başkanı 24'üncü Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ve beraberinde 52 dernek başkanı ve kanaat önderlerini kabul etti.

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Kendisinin de Rumeli kökenli bir aileden geldiğini belirten Şentop, Rumeli ve Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan göçün büyük travmaları barındırdığını, ancak büyük bir kültürel zenginliği de bu vatan topraklarına taşıdığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, sivil toplum örgütlenmelerinde etkin olunması temennisini dile getirirken, Rumeli ve Balkan camiasının devlet, vatan ve istiklal kavramlarının mahiyetini çok derinden bilen bir kültüre sahip olduğunu belirterek birlikteliğin önemine işaret etti. (DHA) .

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