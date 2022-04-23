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TIMETURK / GÜNDEM / Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı teklifini iade etti

Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

1 Saat Önce
2022-04-23 23:24:14
Şentop, HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı teklifini iade etti

HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi. AA .

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