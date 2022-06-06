Şener: ‘PKK’nın siyasi kolu HDP Mansur Yavaş’ın üstünü çizdi’

Gazeteci Nedim Şener, HDP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin üzerini resmen çizdiğini ileri sürerek cumhurbaşkanı adaylığında da adı geçen Yavaş hakkında HDP’nin ve ‘6’lı masa’nın yaklaşımını yorumladı

Gazeteci Şener'in bugünkü Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısı;

“PKK/HDP Mansur Yavaş'ın üstünü nasıl çizdi”

Birkaç defa yazdım ve söyledim; PKK'nın siyasi kolu HDP'nin istemediği hiç kimse cumhurbaşkanı adayı o-la-maz...

İşte size taze örnek: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları arasında adı en çok konuşulan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın üzeri terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP tarafından resmen çizildi.

2019'da HDP'li Sezai Temelli, “Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir” dediğinde Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu gibi susmamış, “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” ifadelerini kullanmıştı. PKK'nın siyasi sözcüleri bunu unutmadılar ve seçime giderken Yavaş'ın üzerini çizdiler.

PKK/HDP'Lİ BAŞKAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Bunun ilk açık işareti PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Milletvekili Ahmet Türk'ten gelmişti.

Son yerel seçimlerde Mardin Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk, belediyede çalışan şehit yakınlarının isimlerini tek tek tespit ettirip işten çıkarttığı, HDP'li olmadıkları için 313 Hak-İş üyesinin yerlerine PKK terör örgütü bağlantılı kişileri aldığı için başkanlık koltuğunu kaybetmişti.

İçişleri Bakanlığı PKK'ya yardım yataklık eden diğer HDP'li belediyelerde de olduğu gibi, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyım atamıştı.

Ahmet Türk, resmen içinde olmasa da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığında adı geçenlerle ilgili değerlendirme yaparken Mansur Yavaş hakkında, “Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” demişti.

‘İNŞALLAH' KRİZİ

Kılıçdaroğlu başkanlığında 27-29 Mayıs arasında CHP'nin Van'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Mansur Yavaş'ın, esnaf ziyaretinde kendisine, “Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz” şeklinde seslenen birine “İnşallah” demesi kameralara yansıdı.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, görüntülerin manipülatif olduğu ve Mansur Yavaş'ın düşüncelerini yansıtmadığı açıklandı. Dahası Demirtaş ile ilgili şu ifade kullanıldı:

“Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sayın Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.”

ANKETLERDE YÜKSEK, İHTİMAL SIFIR

BUNUN üzerine HDP'liler, bazı anket firmaları tarafından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bile yüksek oy alacağı tahmininde bulunulan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı ihtimalini neredeyse sıfıra indiren açıklama ile cevap verdiler.

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel bu konuda BBC Türkçe internet sitesine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli.

Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, (Ahmet Türk, ‘Mansur Yavaş aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum.' demişti.)

Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü...”

Tayip Temel'in sözleriyle “Mansur Yavaş'ın önce ‘İnşallah', sonra da ‘İnşallah demedim‘ demesi”

HDP'lileri haklı çıkarmış, Ahmet Türk'ün sözleriyle, Mansur Yavaş aday olması halinde ona oy vermeyeceklerini açıklamış oldu.

6'LI MASA SUSKUN

Böylece adı en öne çıkan Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylık hayali -varsa da- suya düştü. Ama çok küçük bir ihtimal; aday olursa da ancak HDP'nin vizesiyle mümkün.

Dikkat edin, CHP kanadından ya da 6'lı masadan hiç kimse bu konuda konuşmuyor. “Siz masada yoksunuz, siz kimsiniz bizim adayımızın kim olacağı ya da kim olmayacağı konusuna karışıyorsunuz?” diyemiyor.

Çünkü, 6'lı masadakiler yer vermese de HDP yönetimi onların kendilerine ne kadar muhtaç olduklarını biliyor. Çünkü yüzde 50 artı 1'e ancak onların oylarıyla ulaşabiliyorlar.

Geriye kaldı iki aday; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. Onlar hakkında da şerhleri var, belli ki pazarlıkları sürüyor ama henüz net bir görüşleri oluşmadı.

Hürriyet .