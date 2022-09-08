Şener’den oyuncu Laçin’e: ‘Kıt aklınla verdiğin nasihat’

CNN Türk’teki programda “FETÖ’cüler sosyal medyayı, Ahmet Altan’ın Yasemin Çongar’ın başında olduğu ve finanse ettikleri TARAF gazetesi isimli yalan, iftira ve operasyon paçavrasına çevirdi. Nasıl olsa her yalana inanacak aptallar var” diyen gazeteci Nedim Şener, oyuncu Berna Laçin ile sosyal medyada 15 Temmuz polemiğine girdi.

Laçin ile Nedim Şener arasında Hande Fırat-MİT polemiği

FETÖ ile bağlantılı yayın organı olduğu iddia edilen Aktif Haber sitesinin gazeteci Hande Fırat hakkında ortaya attığı 15 Temmuz ile ilgili iddiaları yalanlayan Nedim Şener, söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin ile tartıştı. Şener, Laçin'in 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı ‘evinizde oturun' mesajını hatırlattı…

Hürriyet yazarı Şener ile oyuncu Laçin arasındaki tartışmaya ilişkin paylaşımlar şöyle;

Berna Laçin'in 'Aktif Haber' paylaşımı

Bir soru sordum sadece, bir gazeteci ve MİT ilişkisi ile ilgili habere neden bir cevap ya da açıklama yerine bu panik atak?

O halde zamanında @nedimsener2010 serbest bırakılsın diye yazdıklarım daha marjinal gelmiştir, bir haberin ne olduğunu sormak böyle karşılandığına göre!”

Şener: “Ortalık şerefsiz FETÖ'cü kaynıyor, dikkat”

“Ortalık şerefsiz FETÖ'cü kaynıyor, dikkat.

Renkten renge giriyorlar. Neyse son çırpınışları “gün ola harman ola” demişler. Sadece bu şerefsizlere alet olmayın, olanlara da dikkat edin. Çünkü; FETÖ'CÜLÜK DÜNYADA Kİ EN BÜYÜK ŞEREFSİZLİKTİR”

“Kıt aklınla verdiğin nasihat…”

Şener, bir başka paylaşımında şunları yazdı:

“Yok öyle değil; senin gibiler için suçu olsa da işe yarıyorsa masumdur. “Film” ise 15 Temmuz FETÖ darbesine verdiğin ad, “evde oturun” da kıt aklınla verdiğin nasihat.

Neyse PKK'lı teröristlere “gerilla” diyen FETÖ aparatı haline dönüşmüş tipler de beni tutuyor”

Laçin'e “titrek karakter” göndermesi

15 Temmuz gecesi 15 yaşındaki çocuk bile darbeye direnip şehit olurken, “harikalar diyarındaki korkak Alice @bernalacin35“ “Evinizden oturun” diye kıt aklıyla nasihat veriyordu. Titrek karakteri ile bize de cesaret dersi vermeye kalkıyor.

“Laçin aptala mı yatmaktadır?”

15 Temmuz'da saat 23.48'de “Biz bu filmi daha önce de gördük. Evinizde oturun” yazan harikalar diyarındaki Alice,

A-yazdığını unutup bunamış mıdır?

B-Yoksa aptala mı yatmaktadır?

C-takipçilerini aptal yerine mi koymaktadır?

D-Alice o kadar da harika değil midir??

Laçin: “Terbiye, üslup, tartışma bilinci…”

Ha eli ayağı titreyince terbiye, üslup, tartışma bilinci filan da gidiyor anladım. Yazık, korku ne hale getirdi, kolay değil tabii herkes kaldıramaz. Yazık oldu size:( Edepli olmayanla tartışılmaması gerektiğini küçük yaşta öğrendik. Şimdi sizi içinizdeki iki ile baş başa bırakayım

Laçin: ‘Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur'

Benim için suçu ispat edilene kadar herkes masumdur, sadece işime gelenler değil, aramızdaki fark bu!

“Film” lafları da nedir anlamadım. Neyse çok dönenlerle aynı ortamda fazla kalamam, tutuyor!

Şener: “FETÖ yalanına aparat olmandır”

Hayatında belki de en doğru şeylerden birisi, benim serbest kalmam için yazdığındır çünkü ben masumdum. Hayatındaki en büyük hatan, darbe “film” deyip FETÖ'cülere direnenlere “evinizden çıkmayın” korkaklığını göstermen, 5 yıl sonra bir FETÖ yalanına aparat olmandır @bernalacin35

Şener: “15 Temmuz gecesi ‘evde oturun' mesajı hatırlatması

15 Temmuz gecesi, darbenin “film” olduğunu anlayan, millet FETÖ'cülere direnirken, “evinizde oturun” diyen “zeka küpünün”; 5 yıl önce gerçeği yazılmış bir FETÖ yalanını, sadece “soru sordum” numarası ile paylaşmasını ancak aptal yerine koyduğu takipçileri yer belki, millet değil

Laçin'den “Süpermen” benzetmesi

“Film olduğunu anlayan” yazan Süpermen mesela neresinden uydurmuştur

a-kendi fikri neyse zikri o dur

b-hissi kablelvuku

c-rüyasında görmüştür

d-soruları çalmıştır

Değişimde ve dönüşümde sınır tanımayanlarda bugün Hadi size malzeme şimdi programlarda da konuşun, para kazanın

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