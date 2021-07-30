Şener'den çıkış: Açıklayın Bylock’çu AKP’li bakanları

Nedim Şener, Bylock’un lisans sahibi FETÖ’cü David Keynes’in basına yaptığı açıklamalardan hareketle daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ileri sürdüğü “AK Parti’de 4 bakan ve 60 milletvekili Bylock kullanıcısı” iddiası üzerinde durdu

Artık zamanı gelmedi mi; Açıklayın Bylock'çu AKP'li bakanları

Hiç beklemediğimiz bir zamanda, hiç beklemediğimiz bir şekilde; Fetullahçı Terör Örgütü'nün “sır küpü”, “Tarık” kod adlı Alpaslan Demir, yani örgütün kripto haberleşme sistemi Bylock'un lisansı üzerine kaydedilen “David Keynes” Türkiye'ye gelip teslim oldu ve FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.

Uzun ve karmaşık bir cümle oldu değil mi?

Konu FETÖ, hele hele hepsi kaçmaya çalışırken Bylock isimli kripto haberleşme sisteminin lisansının sahibi FETÖ'cünün teslim olması elbette şaşırtıcıdır.

“Amacı ne?” “Neden şimdi?” soruları havada uçuşuyor.

TUHAF BİR KİŞİLİK

2012'de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup adını “David Keynes” olarak değiştiren Alpaslan Demir, “tuhaf” bir kişilik.

1997 yılında FETÖ'den ayrıldığını söylüyor ama teslim olduğu 9 Haziran 2021'e kadar anlattığı tüm olaylar, verdiği tüm isimler FETÖ üst düzey yönetiminden.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanmış 16 Temmuz 2021 tarihli iddianamede, Alpaslan Demir hakkında ifade veren herkes, dengesiz kişiliğinden söz ediyor. Ama FETÖ'cüler için kullanışlı olma özelliğini hiç kaybetmemiş.

FETÖ elebaşı Gülen ile de görüşebilen bir kişi. Örgütün bir dönem FETÖ elebaşı Gülen'den sonra gelen en önemli ismi Kemalettin Özdemir'i de tanıyor, mahrem yapılanmanın önemli ismi Ahmet Hamdi Parlak'ı da...

Örgüt için önemli bir kişi olduğu, önemli bilgilere sahip olduğu belli. Çünkü Bylock gibi kripto haberleşme sisteminin Apple Store ve Google Play'deki lisansı ve kaydı örgüt tarafından adına çıkartılmış.

Dolayısıyla, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra gelip teslim olması haklı olarak tuhaf bulunuyor. Belli ki FETÖ içinde birileri Alpaslan Demir'i kızdırmış. Bugün itirafçı olmuş ama yarın ne diyeceği belli olmaz birisi.

FETÖ'ye her kızdığında bildiklerinden bir kısmını gazetecilere anlatma yolunu seçmiş. FETÖ imamlarına kızmış ve bildiklerinin bir kısmını gidip Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çiçek'e anlatmış. Bunun üzerine FETÖ'cüler onu “karantinaya” almış.

Baktılar tehlikeli, 2001 yılında yurtdışına çıkarmışlar. Bylock konusunda ise Hürriyet'e verdiği röportaj çok tartışıldı. Bylock kullanıcılarının yüzde 10'u örgütten değil deyince, yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Nitekim, itiraflarında böyle bir oranın teknik tespit değil sadece görüşü olduğunu söyleyip düzeltiyor.

KOD ADI ‘TARIK'

1990 yılında üniversite öğrencisiyken FETÖ mensubu askeri öğrencilere “mahrem imamlık” da yapan Demir, örgüt içinde “Tarık” kod adıyla tanınıyor.

Alpaslan Demir'i gerçek adı Tarık olan sözde gazeteci FETÖ'cü Tarık ile karıştırmayın. Demir ifadesinde, bir örgüt evinde yaşadığı sorundan dolayı Tarık Toros'un Ankara'da ev imamlığı yaptığı bir örgüt evinde kalmış. Tarık Toros'un, örgüt içinde FETÖ mensubu askerlere de mahrem imamlık yaptığı biliniyor. Bylock kullanıcısı da olan ve halen İngiltere'de firari olarak yaşayan Tarık Toros'u, en son Kanaltürk'e el konduğunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılayıp, desteği için teşekkür ettiği görüntüleriyle hatırlıyoruz.

Alpaslan Demir'in ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği bir başka bölüm var.

“Ayrıca emniyette vermiş olduğum ifademde bahsetmediğim Fatih Gürsul isimli (Ankara Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu, Elazığlı) kişi ile 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi kütüphanesinde tanışmıştık.

Daha sonra samimiyetimiz ilerledi. Kendisi bana o dönem yapıya ait yurtta kaldığını ve belletmen olarak görev aldığını söylemişti. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde master yapmaya başladı. Sonra asistan olarak çalışmaya başladı. Doktora bittikten sonra üniversiteyi devam ettirmeyip ilişiğini kesti. Bir müddet sonra İstanbul Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak girdi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.”

ARTIK AÇIKLAMA ZAMANI GELDİ

Alpaslan Demir'in anlattıkları, hakkında hazırlanan iddianame ilginç detaylarla dolu. Yalnızca FETÖ mensuplarının kullandığı ve Yargıtay tarafından da FETÖ üyeliği delili sayılan Bylock konusuna ayrıca değinmek gerekiyor. Ayrıca anlattığı bazı kişiler hakkındaki ilginç detaylara sonraki yazılarımda değineceğim. Bu yazımı, 2017'den beri gündemde tuttuğum ve hâlâ cevabını aradığım soru ile bitireceğim. Bu soru, David Keynes'in anlattıklarıyla değil, doğrudan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili.

Hatırlayacaksınız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında, 4 AKP'li bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğunu, hükümet açıklamazsa kendisinin bu isimleri açıklayacağını söylemişti. Ben de yıllardır kendisine çağrı yapıyorum ama hâlâ açıklamaya yanaşmıyor.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un yakın tanıdığı olan Bylock'un lisans sahibi FETÖ'cü David Keynes teslim olduğuna göre artık Kılıçdaroğlu'nun 4 bakan ve 60 milletvekilinin adını açıklama zamanı gelmedi mi?

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.