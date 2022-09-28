'Sen kimsin' diyerek hastaya bağıran doktora inceleme

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Doktorun 'Sen kimsin bana soruyorsun' ve 'Bu ne manyaklıktır, doktora dokunmak falan...' sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cildiye servisinde her ikisi de kadın olan hasta ile uzman doktor arasında yaşanan tartışmanın yer aldığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyadaki görüntüler ve hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi, tartışmaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Sen kimsin bana soruyorsun?"

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.

Kayıtlarda, söz konusu tartışma esnasında bir çocuğun muayene için gelen annesine sarıldığı, bu sırada hastanın doktora yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve bazı hastaların da hekimi bu şekilde uyardığı da duyuluyor.

"Ödersin 10 bin lirayı görürsün"

Doktorun hastaya yönelik konuşmaya devam ettiği, "Seni var ya mahkemeye veririm görürsün, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye konuştuğu, koridorda toplanan bazı kişilerin de doktora sakin olmasını gerektiğini söylediği kayıtlarda yer alıyor.

Tepkisini sürdüren doktorun ise, "Bu ne manyaklıktır ya! Doktora dokunmak, konuşmak falan..." dediği duyuluyor.

Sosyal medyada linç edildi

Olayın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından doktorun hastaya yönelik sözleri büyük tepki gördü. Olay, sosyal medya gündeminde birinci sıraya otururken doktorla hasta arasında geçen tartışmayı paylaşan sosyal medya kullanıcıları doktoru linç etti.