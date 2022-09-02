Semra Güzel kimdir? Semra Güzel suçu ne? Semra Güzel tutuklandı mı?

HDP’li Semra Güzel’in MİT tarafından yakalandığı haberlerinden sonra vatandaşlar, Semra Güzel kimdir? Semra Güzel suçu ne? sorularına yanıt arıyorlar. İşte Semra Güzel ile ilgili detaylar…

HDP milletvekili Semra Güzel, MİT'in çalışmaları sonucunda yakalandı. Peki Sema Güzel kimdir, nereli? Semra Güzel'in suçu ne? Semra Güzel olayı nedir?

Semra Güzel hayatı

Semra Güzel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Aslen Mardin'in Derik ilçesinden olan HDPli vekil, ilk, orta ve liseyi Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Semra Güzel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili seçilmiştir.

Semra Güzel olayı ne?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu. İstanbul emniyeti ve MİT'in ortak yürüttüğü operasyonda sahte pasaport ve göçmen kaçakçısı ile birlikte Edirne'ye giderken yakalanan Güzel'in üzerinden Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

Semra Güzel'in suçu ne?

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığı, PKK üyesi olduğu belirtilen Volkan Bora ile fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkında düzenlenen fezlekenin ardından kaldırıldı.