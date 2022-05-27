Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde çatışma, saldırgan öldü

Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Ofiste bulunan Gülaltay’ın şoförü silahlı saldırgana ateş açarak karşılık verdi.

Çatışmada silahlı saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında ofisinde olmadığı öğrenilen Gülaltay, "Şoförümle yaptıkları çatışmada saldırganlardan birini şoförüm öldürdü" dedi.

Olay, geçen çarşamba saat 03.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Semih Tufan Gülaltay'ın ofisinde meydana geldi. İddialara göre; Ergenekon davalarında da adı geçen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın ofisine ve park halinde bulunan otomobiline gece saatlerinde silahlı kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı anında ofiste bulunan Gülaltay'ın şoförü saldırgana ateş açarak karşılık verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahlı saldırgan Furkan T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde ofis ve park halindeki aracın çeşitli yerlerine isabet etmiş kurşun izlerine ve boş kovanlara rastlandı. Polis silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

"PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE İÇERİ GİRİYORLAR"

Olayla ilgili konuşan Semih Tufan Gülaltay, "Saldırı anında burada değildim. Gece saat 03.00 sıralarında daha önce burada keşif yapan siyah bir minibüsle ilişkilendirilen iki kişi önce park halindeki aracıma 15-20 el ateş ediyor. Daha sonra ofisin camlarına ve kapısına ateş ederek profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar. Şoförümün olduğu odaya doğru hamle yapıyorlar.

Şoförümle yaptıkları çatışmada saldırganlardan birini şoförüm öldürdü. Diğeri de kaçıyor. Bizden bir yaralı yok. Bizi emniyet bu saldırıyla ilgili uyarmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmada FETÖ terör örgütü mafya grupları, sokak mafya grupları gibi tetikçilerin kullanılacağı öngörülüyor. Sevdiklerimiz bizi arayarak arkamızda durdu. Biz de kendimize göre tedbirler aldık" dedi. DHA