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'Semaverli minare' gündem oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde Yeşil Cami'nin minaresi, 'semaver' şeklinde inşa edildi. Kesme taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlanan 'semaver' kısmı, 5 kişinin içerisinde oturabileceği tarzda tasarlandı.

2 Saat Önce
2022-06-20 22:25:00
'Semaverli minare' gündem oldu

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" dedi.

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Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan, iç kısmı Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek, inşa edilen Yeşil Cami, 2012 yılında ibadete açıldı.

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Doğal taşlarla inşa edilen caminin minaresinin şerefe ve alemi arasında yapılan bölümünün, her iki yanına kulp ve musluk takılarak 'semaver'e benzetildi.

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Kesme taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlanan 'semaver' kısmı, 5 kişinin içerisinde oturabileceği şekilde tasarlandı. 'Semaver' şeklindeki minare, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

'TAVİZ VERECEK DEĞİLİZ'

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Caminin inşasından sorumlu olan Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "4,5 yıl uzun süre ama güzel işler kolay çıkmaz. Semaverin içinde 5 kişilik arkadaş grubunun oturup sohbet edebileceği, semaver yakabileceği bir ortam var. Kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bizi eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup, taviz verecek değiliz" dedi.

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'Semaver' şeklindeki tasarım için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan olumlu görüş aldıklarını belirten Tufanoğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekibinden gelenler oldu. Onlar da böyle bir mimarinin çıkmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

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Bugün her yerde camilerimiz var ama hepsi aynı standartta. Bizim camimiz, doğal taşla ilmik ilmik işlenerek yapıldı" diye konuştu.

'BİZLER İÇİN GURUR VESİLESİ'

'Semaver' minareli caminin yöreyi temsil ettiğini söyleyen Tufanoğlu, "Eynesil'imiz çay memleketi, 5 tane çay fabrikamız var. İlçemizi tanıtmak, kültür ve turizmine katkıda bulunmak için 'semaver' şeklinde yapmayı uygun gördük. Semaverin birleştirici gücünü minaremizle birleştirdik.

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Bu haliyle de çok güzel oldu. İlçemize çok yerden ziyaretçi akını var. Sadece cuma namazını kılmak için 150 kilometre mesafedeki arkadaşlarımız 'Bugün cumayı semaverli camide kılalım' diyerek geliyor. Toplumumuzun hoşuna gitmesi, bizler için gurur vesilesi" ifadelerini kullandı.

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Semaver minareli camiyi beğendiğini söyleyen Metin Kemal de "Eynesil için güzel bir kazanç oldu. Tanıtım için güzel oldu. Dışarıdan gelenler, durup bakıyor. Bitince daha güzel olacak" dedi.

'KALIBA SOKMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

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Bahtiyar Gülaçtı ise 'semaver' şeklindeki minarenin eşi benzeri olmadığını söyleyerek, "Dünyada çok çeşitli camiler var. Beğenmeme diye bir şey olamaz. İbadethanenin şekli, benzeri, eşi yoktur. Bunu belli bir kalıbın içine sokmak, kimsenin haddine değil. Burada önemli olan semaver tarzında yapılması değil; ibadethane olarak kullanılması. İnsanların bunu bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu

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Malatya'dan Samsun'a gittiğini ve 'semaver' şeklindeki minareyi görmek için Eynesil'e geldiğini belirten Songül Yılmaz da "Çok güzel görünüyor. Farklı özellikleri olduğunu duymuştuk. Yolumuzun üstündeyken gelip, bakmak istedik" ifadelerini kullandı. DHA .

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