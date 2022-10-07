Selvi yazdı: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinde hangi maddeler var?

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında AK Parti'nin başörtüsü ile ilgili hazırladığı anayasa taslağına değindi.

Hürriyet yazar Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı başörtüsü çıkışı sonrası AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliğine değindi.

Selvi yapılacak değişiklikle "başörtüsü serbestisinin sadece yüksek öğretimde değil, kamu görevi sırasında geçerli olduğuna dair bir ibarenin de yer alması bekleniyor" dedi.

Selvi yazısına şöyle devam etti:

"AK Parti'de Anayasa değişikliği için pazar günü hukukçu milletvekillerinin katılımı ile geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek düzenleme pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Anayasa değişikliği teklifini kamuoyuna açıklamasından sonra salı günü Meclis'e sunulması bekleniyor.

2008 yılında AK Parti ve MHP'nin hazırladığı teklifte, Anayasa'nın eşitlikle ilgili 10. maddesi ve Yüksek Öğretimle ilgili 42. maddesi esas alınıyordu. AK Parti'nin yeni Anayasa değişikliği teklifinde 10'uncu ve 42'nci madde korunurken, başörtüsü serbestisinin sadece yüksek öğretimde değil, kamu görevi sırasında geçerli olduğuna dair bir ibarenin de yer alması bekleniyor."