Selvi: Türkiye'nin başında Erdoğan'ın bulunması büyük şans

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan’ın lider diplomasisi' başlıklı kaleme aldığı yazzısında, 'ABD ile Rusya tarafından dünya yeniden tanzim ediliyor; Türkiye'nin başında Erdoğan'ın bulunması büyük şans' dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere pek çok dünya lideriyle yaptığı telefon görüşmelerine dikkat çekerek, "Bir dönemler ABD'nin 'kanat ülke' muamelesini yaptığı bir Türkiye vardı. Şimdi uluslararası krizlerde sözü dinlenen bir Türkiye var. Bir dönemler ne yapacağı değil, ne yapması gerektiği dikte edilen Türkiye vardı. Şimdi ne yapacağı merak edilen bir Türkiye var. Artık uluslararası krizlerde bir Türkiye kartı gerçeği doğdu. Türkiye kartı önem kazandı" dedi.

Selvi, "Yeni bir dünya kuruluyor. ABD ile Rusya tarafından dünya yeniden tanzim ediliyor. Bu süreçte Türkiye'nin başında güçlü bir lider olarak Erdoğan'ın bulunması büyük bir şans.

Bu süreçte Türkiye'nin aktif arabuluculuk rolünü üstlenmesi, aktif tarafsızlık politikasını yürütmesi ve iki ülkeyi bir araya getirerek çözümün bulunması için aktif çaba gösteren bir Türkiye pozisyonu çok kıymetli" düşüncesini dile getirdi. .