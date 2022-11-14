Selvi: PKK seçimlere ağırlık oluşturmayı hedefliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı köşesine taşıdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, "2023 seçimlerine giderken PKK bir kez daha sivilleri hedef alan bir katliama yol açtı. PKK buna benzer kanlı eylemlerini 2015 seçimleri ve 2016 seçim sürecinde gerçekleştirmişti. PKK bu eylemle seçimlere bir ağırlık oluşturmayı hedefliyor" değerlendirmesini yaptı.

PKK'nın bu patlama ile dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'dan mesaj vermek istediğini belirten Selvi, "PKK kısa bir süre önce Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne yönelik saldırıda bulunmuştu. Bu eylem onun bir devamı.” ifadelerini kullandı.

“İstiklal Caddesi hafta sonu vatandaşlarımızın olduğu kadar turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.” diyen Selvi, “PKK'nın kanlı eyleminde pazar gününü seçmesi ise çok sayıda sivil insanın ölümünü hedef aldığını gösteriyor. Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ne kadar sıkıştığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. .