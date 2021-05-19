Selvi: Olmadı Meral Hanım. Size yakışmadı

İYİ Parti Lideri Akşener’in Netanyahu ile Erdoğan'ı benzetmesini eleştiren Abdulkadir Selvi, 'Filistinli çocukların umudu Erdoğan’ın, Filistinli çocukların katili Netanyahu’ya benzetilmesine tek kelime ile isyan ettim. Olmadı Meral Hanım. Size yakışmadı' diyerek tepkisini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı” şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti liderinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak söylediği sözler için şunları yazdı:

"Akşener'in konuşmasını dinlerken, Filistin'e yönelik İsrail zulmünü durdurmak için yıllardır çırpınan Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm. Filistinli çocukların umudu Erdoğan'ın, Filistinli çocukların katili Netanyahu'ya benzetilmesine tek kelime ile isyan ettim. Olmadı Meral Hanım. Size yakışmadı.

Ne demek, “Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu” demek? Bu başta Filistin davasına sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir haksızlıktır. Bu başta İsrail zulmüne karşı tepki göstermiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına yapılmış bir hakarettir.

Erdoğan, Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı katliamı Türkiye'de mi yapıyor? Böyle bir benzetme nasıl olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert tepki gösterdiği sıralarda yurtdışındaki PKK'lı hesaplardan birkaç kez “Siz de katliam yapıyorsunuz” şeklinde tweet'ler atıldı, sonra onlar dahi geri adım attılar. Türkiye işgalci İsrail'le, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuk katili Netanyahu ile kıyaslanamaz. Bunu Meral Akşener yapamaz. Yapmamalı. Bunu bir hata olarak görüyorum. Ben Meral Hanım'ın bunu bilerek ve isteyerek söylediğine inanmak istemiyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.