Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Kritik bir eşikteyiz; ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ya ülkeyi 90'lı yıllara çevirmek isteyenler galip gelecek ya demokratik istikrarı korumak isteyenler" dedi.

Selvi,"Emekli amirallerin bildirisi ile başlayıp, video operasyonları ile devam eden, HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan silahlı baskınla süren bir süreç yaşanıyor. Bu bir iklim. Bu bir ekosistem. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça bizde bu mekanizmalar harekete geçiyor. Yeni bir sınamanın eşiğindeyiz.

Bir tercih yapacağız. Bu eşiği ya biz aşacağız, ya onlar... Ya kaos planları yapanlar kazanacak ya milli iradeye sahip çıkanlar. Ya ülkeyi 90'lı yıllara çevirmek isteyenler galip gelecek ya demokratik istikrarı korumak isteyenler. Neler oluyor, Türkiye nereye gidiyor diye soran olursa... Kritik bir eşikteyiz. Ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler. Henüz mücadelenin başındayız. Ya biz kazanacağız, ya da onlar..." düşüncesini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.