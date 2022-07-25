Selvi: 'Kılıçdaroğlu’nun etekleri zil çalmaya başladı'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'İyi Parti lideri bir süre önce birinci parti olma hamlesini yapınca, Kılıçdaroğlu’nun etekleri zil çalmaya başladı.' görüşünü savundu. Selvi, 'Kılıçdaroğlu sonunda ayağının altına karpuz kabuğu konulduğunu fark etti' düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, "Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için koyduğu bir ölçü var. Akşener, “Seçilecek aday” diyor. İyi Parti lideri bir süre önce birinci parti olma hamlesini yapınca, Kılıçdaroğlu'nun etekleri zil çalmaya başladı. Ardından da İyi Parti'nin oylarının arttığı hatta CHP'yi geçtiği yönünde haberler yapılmaya başlanınca CHP Genel Merkezi'nde alarm zilleri çaldı. Gürbüz Evren, Avrupalı 13 diplomatla görüşmesini, 'İlk kadın cumhurbaşkanı geliyor' başlığıyla aktardı. Avrupalı diplomatlar Kılıçdaroğlu ile seçimin alınamayacağını, Akşener'in partisini CHP'nin önüne geçirmeyi başardığının altını çiziyorlardı." ifadesini kullandı.

Selvi şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu sonunda birinci parti kriteri üzerinden ayağının altına karpuz kabuğu konulduğunu fark etti. Önce Faik Öztrak, “Anketlerde birinci partiyiz” dedi. Ardından Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir yükselişe sahip ve birinci parti. Oyumuz yüzde 40 veya yüzde 50 oldu diye bir iddiamız yok. Ama trende baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi dikkatli ve istikrarlı bir şekilde oyunu yukarı doğru taşıyor. Önümüzdeki süreçte oyumuz daha da yükselecek” diye açıklama yaptı." .