Selvi: Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, 'dini inanç' ibaresinin eklendiğini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtüsü ile ilgili yapılacak olan Anayasa düzenlemesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, 'dini inanç' ibaresi de eklendi" diyen Selvi, "Kadınlar, dini inançları gereği başlarını örtmesi veya açması nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması çalışma hayatında, kamu hizmetlerinde görev almalarında, eğitim-öğretim hayatında, özel alanda, mal ve hizmet alımında ve seçme ve seçilme haklarında ayrımcılığa neden olamaz' deniliyor.” ifadelerini kullandı.

“Başörtüsüyle ilgili düzenlemede özel alana yer verilmesi tam anlaşılamadı” diyen Selvi, “Başörtülü kadınlar artık hayatın her yerinde. Başörtülü kadın bakan oluyor, milletvekili okuyor, vali oluyor ama bir spor salonuna yazılacağı zaman ya da sitenin havuzuna gireceğinde başörtüsünden dolayı engellemelerle karşılaşabiliyor. İstanbul'da bir sitede başörtülü özel güvenlik istenmemişti. Hâlâ o kafalar var. O yüzden bu düzenleme gerekli. Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak" dedi. .