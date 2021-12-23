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TIMETURK / GÜNDEM / Selvi'den çok tartışılacak ifadeler: 'Burada ihanetin en kahpesi yaşanıyor'

Selvi'den çok tartışılacak ifadeler: 'Burada ihanetin en kahpesi yaşanıyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’la ilgili, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tasfiye planlarının tam göbeğinde yer alıyorlar. Ali Babacan, Erdoğan’a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışıyor' yorumunda bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-23 13:10:34
Selvi'den çok tartışılacak ifadeler: 'Burada ihanetin en kahpesi yaşanıyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında dikkat çeken bir yazısı kaleme aldı.

Bugünkü yazısının ‘İhanetin Kahpesi' başlıklı bölümünde Davutoğlu ve Babacan için tartışmaya neden olacak ifadeler kullanan Selvi, “Elbette ki herkes kendine yakışanı yapar ama ben bunun adını koyamıyorum. ‘Stockholm Sendromu' diyorlar ya, o bile bunu anlatmaya yetmiyor. Stockholm Sendromu'nun bile anlaşılır bir tarafı var. Burada ihanetin en kahpesi yaşanıyor” dedi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı şu şekilde:

“Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Kemal Kılıçdaroğlu, ”İleri derecede geri zekâlı” diye hakaret etti. Bu millet onların hakaretlerine karşı durdu. Erdoğan onların hakaretlerine karşı, bu isimleri en tepe noktalara taşıdı. Ama onlar bugün kendilerine hakaret edenlerle birlikte Erdoğan'a hakaret etmek için sıraya girmiş durumdalar. Erdoğan'ı tasfiye planlarının tam göbeğinde yer alıyorlar. Ali Babacan, Erdoğan'a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışıyor.

Elbette ki herkes kendine yakışanı yapar ama ben bunun adını koyamıyorum. ‘Stockholm Sendromu' diyorlar ya, o bile bunu anlatmaya yetmiyor. Stockholm Sendromu'nun bile anlaşılır bir tarafı var. Burada ihanetin en kahpesi yaşanıyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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