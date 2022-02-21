Selvi: Cumhurbaşkanı’nın gezisinde 'keşke' dediğim konu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Dış politikadaki bu süreci yazarken keşke Cumhurbaşkanı iç politikada da benzer bir süreç başlatsa diye düşünmedim değil' diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seyahatinden gözlemlerini köşesinde aktardı.

Selvi, yazısında iktidarın iyi ilişkileri olmadığı bazı ülkelerle normalleşme sürecine girdiğini anımsattı. “Dış politikada çok önemli bir dönüşümün yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Doğrusu bu değişimin temel parametrelerini öğrenmeyi çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanı'nın gezisinde bu imkâna sahip oldum” diyen Selvi, iç politikada da benzer bir dönüşüm yaşanmasını istedi.

Hürriyet yazarı, şu ifadeleri kullandı:

"Dış gezi olunca, hep dış politikada yeni sürece ilişkin notlar aktardım. Gezi boyunca da bunu yapmaya çalışacağım. Ama dış politikadaki bu süreci yazarken keşke Cumhurbaşkanı iç politikada da benzer bir süreç başlatsa diye düşünmedim değil. Cumhurbaşkanı, COVID-19'a yakalandığında geçmiş olsun mesajı yayınlayan liderlere isimlerini vererek teşekkür etmişti. O günden bu yana da sert bir dil kullanmıyor. Sanki yumuşama işaretleri alıyor gibiyim. Dilerim yanılmam." .