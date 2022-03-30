Selvi: Bu gerçekleşirse Erdoğan'ı yıkamazlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Eğer Erdoğan, Putin’le Zelenski’yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse o zaman 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı yıkamazlar' yorumunda bulundu. Prof. Demirtaş da, Rusya ile Ukrayna'yı İstanbul zirvesinde buluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını önlemek için yürüttüğü diplomasi trafiği ve iki ülke yetkililerini İstanbul'daki tarihi zirvede buluşturması dünya basınında olduğu kadar Türkiye'de de olumlu tepki buldu.

Türkiye`nin ara buluculuğu ile İstanbul Dolmabahçe'de yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili Alman gazeteci Wolfram Weimer, ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini AB'nin değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyledi.

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Weimer, ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyledi.

Çin`in Chengdu Shangbao gazetesi de "Müzakereler Neden Türkiye'de?" başlığını attıktan sonra, "NATO üyesi olarak iki tarafın da güvenini kazandı" ifadesini kullandı. Haberde müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının tesadüf olmadığı belirtildi.

Prof. Demirtaş'tan Tebrik

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesine bir destek de hükümet karşıtı eleştirileriyle tanınan Prof. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında arabulucu rolü üstlenmesi ve bunu başarı ile götürmesi çok sevindirici. Tebrik ederim" dedi.

Selvi: Bu olursa Erdoğan'ı yıkamazlar

İstanbul zirvesine bir destek de Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Selvi, bugün Hürriyet'te yayımlanan köşesinde, "Eğer Erdoğan, Putin'le Zelenski'yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse o zaman 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz" yorumunda bulundu"

"Türkiye artık barışın adresi olarak görülüyor" diyen Selvi şunları şöyledi:

"Erdoğan ise küresel liderliğini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Kılıçdaroğlu ile Akşener kabul etmese ne olur?

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi nedeniyle dünyanın gözü dün İstanbul'daydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması iki ülkenin delegasyonu tarafından ayakta alkışlandı. Bunu ABD ya da Fransa cumhurbaşkanı sağlayamadı."

.