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Selvi: Belli ki birileri düğmeye bastı

Hürriyet yazarı Selvi, “Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP’ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor. Belli ki birileri düğmeye bastı. Aman ha bu provokasyona gelmeyelim” dedi.

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18.06.2021 08:42:51
Selvi: Belli ki birileri düğmeye bastı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'nin İzmir binasına yapılan ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıya tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “İzmir gibi duyarlı bir kentimizde yapılan saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP'li MHP'li kavgası planlandığı açık” ifadesini kullandı. “Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir” diyen Selvi, “Aman ha bu provokasyona gelmeyelim” çağrısında bulundu.

“Ortada büyük bir siyasi provokasyonun olduğu açık. Bu saldırı sadece HDP'ye değil, demokrasiye ve iç barışımıza yönelik yapılmış bir saldırıdır. Arkasında organize bir yapı olup olmadığı ortaya çıkarılmalı. Onur Gencer, HDP binasında 40 kişinin katılacağı toplantı yapılacağı istihbaratını alarak bu saldırıyı gerçekleştirdiyse büyük bir katliamın planlandığı açık” ifadelerini kullanan Selvi devamında da şunları kaydetti:

“Geçmişte sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni olaylarını yaşadık. İzmir gibi duyarlı bir kentimizde yapılan saldırı ile bir Türk-Kürt çatışması, HDP'li MHP'li kavgası planlandığı açık. İlk andan itibaren parmakların gösterdiği hedefler işin arkasındaki gerçek mahfilleri gizlemek için yapılmış olabilir. Kitlelere sokağa çıkmaları yönünde yapılan çağrılar tehlikeli olabilir. Bizim ülkede sokaklar tekin değildir. Aman ha bu provokasyona gelmeyelim. Biz geçmişte bu filmi çok gördük. Hepsi büyük bir felaketle sonuçlandı.

Bildirilerle, video operasyonlarıyla nihayet HDP'ye yapılan kanlı saldırı ile Türkiye alacakaranlık kuşağına sokulmak isteniyor. Belli ki birileri düğmeye bastı. Bu olayların devamı gelecek. Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemek isteyecekler. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü çatı çökerse hepimiz altında kalırız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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