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TIMETURK / GÜNDEM / Selin vurduğu binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı

Selin vurduğu binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına tedbir koyuldu.

1 Saat Önce
2021-08-16 19:23:42
Selin vurduğu binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selden etkilenen binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Mehmet Ö.'nün mal varlığına da tedbir koyulduğu belirtildi.

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İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Ö., selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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