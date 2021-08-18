DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Siz hiç temerrüde düştünüz mü?
Selde çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı
Fed Tutanakları yayımlandı
Hindistan ve Afrika’da 'sahte aşı' uyarısı
Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız
Ümit Zileli: Üçüncü doza da peki dedik, dünyanın kobayı biz miyiz?!
Norveç Varlık Fonu 111 milyar dolar getiri elde etti
BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Ceyhan ile Nagehan Alçı arasında 'DSÖ' kavgası
Terim: Marcao hata yaptı, cezasını çekiyor, daha da çekecekmiş gibi gözüküyor
CEO'lara yol gösteren kitaplar
Swap işlemler neden yapılır, faydası ne?
DSÖ'den 'Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları' uyarısı
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'de

TIMETURK / GÜNDEM / Selde çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı

Selde çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 Dakika Önce
2021-08-18 22:15:11
Selde çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

180820211603161868922

Mehmet Özkan'ın 3 yıl önce yaptığı Ölçer Apartmanı yıkılırken (solda), yanında 10 yıl önce yaptığı bina hasar görmemişti. Onun yanında bulunan inşaat halindeki binayı da Özkan yapıyor.

Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş