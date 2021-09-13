Selçuk Ural’dan ‘diktatör’ söylemlerine tepki

Başkan Erdoğan'a 'diktatör' tanımını yapanlara tepki gösteren sanatçı Selçuk Ural, '84 milyonu idare eden seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanına sen diktatörsün diyorsun bu resmen bir hakarettir. Sosyal medya haddini bilmeyenler için çok tehlikeli.' dedi.

Sanatçı Selçuk Ural, 24 TV ekranlarında yayımlanan ve moderatörlüğünü Esra Elönü'nün yaptığı Arafta sorular programına konuk oldu.

Elönü'nün sorularını yanıtlayan Ural yaptığı açıklamalarda, Başkan Erdoğan hakkında "diktatör" diyenlere tepki gösterdi.

Selçuk Ural konuşmasında, "4 milyonu idare eden seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanına sen diktatörsün diyorsun bu resmen bir hakarettir. Sosyal medya haddini bilmeyenler için çok tehlikeli." ifadelerini kullandı

"BENİM BULUNDUĞUM CAMİADA KİMSE BU KONUDA LAF EDEMEZ"

Esra Elönü'nün, "Başkan Erdoğan'ı desteklediğin için çevrenden bir tepki aldın mı, alıyor musun?" sorusuna da yanıt veren Selçuk Ural, "Çok yakın dostlarım benim görüşlerime saygı duyarlar. Benim bulunduğum camiada kimse bu konuda laf edemez. Ben laf ettirmem, yapan olursa da canavarlaşırım." dedi.

"SAĞIMIZ SOLUMUZ DÜŞMANLA DOLU; ALLAH KENDİSİNE GÜÇ VERSİN"

Ural konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Sağımız solumuz düşmanla dolu; Allah kendisine güç versin." diyerek Başkan Erdoğan'a olan desteğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.