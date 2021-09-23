Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağında hedef 2023

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde konuşan Selçuk Bayraktar, '2022'de Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz' dedi

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 2004 yılında Bayraktar mini İHA'dan başlayıp AKINCI TİHA'ya uzanan milli ve özgün İHA sürecini anlattı.

İLK DEFA...

Bayraktar mini İHA'nın 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdiğini ifade eden Selçuk Bayraktar, "İlk defa milli tasarım bir İHA Türkiye'de silahlı kuvvetlerin kullanımına sunuldu. Adım adım hava aracı büyüdü. 2019'da AKINCI ilk uçuşu ve geliştirme faaliyeti sonrasında TSK'nın envanterine girdi" dedi.

Yola çıkarken Türkiye'de 'Biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' diyen bir anlayışın mevcut olduğunu aktaran Selçuk Bayraktar, "Savunma sanayiini düşünecek olursak, büyük oranda yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. 'Fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun. Özgün olsun. En iyi eser olmayabilir ama en azından kendimize güven açısından has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan yüksek teknolojide var olan özgüven problemini aşmış oluruz' anlayışı ile yola çıktık" diye konuştu. Selçuk Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

ETİK VE AHLAKTAN AYRILMAYACAĞIZ: Bundan daha önemlisi yerleşik düzen, çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inancımız hem anlayışımız gereği bu girdiğimiz yolda asla etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsanız kısa dönemde belki kârlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede başarılı olmanız, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil.

10'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ: Hem terörle mücadelede hem Azerbaycan'daki 'Tek vatan' harekatına damga vuran Bayraktar TB2 bugün 10'dan fazla ülke ile ihraç sözleşmesi imzaladı. Sınıfında dünyanın en iyisi diyeceğimiz bir İHA. Bütün tasarımları bize ait. Yüzde 93 düzeyinde yerli sanayii katılımı ile geliştirilmiş bir platform. AKINCI bu sınıfın bir anlamda en büyük abisi. Her türlü mühimmat, elektronik harp ve sinyal istihbarat sistemleri ile donatabilecek bir ana platform. İçinde 100'den fazla bilgisayar barındıran bir robot uçak. Bayraktar mini İHA'dan AKINCI'ya kadar geldiğimizde Bayraktar mini İHA'da sadece bir bilgisayar vardı.

En başta bahsettiğim felsefe ile biz uçaktaki bilgisayarları büyüterek TB2'de 40, AKINCI'da 100'den fazla bilgisayar olacak şekilde geliştirerek bu noktalara kadar geldik.

2023'E KADAR GELİŞTİRECEĞİZ: Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyeti olan Bayraktar TB3'ü ve insansız savaş uçağı projesini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte AKINCI'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağını geliştirmeye devam ediyoruz. TSK, İHA kullanımı açısından baktığınızda dünyadaki en ileri düzeyde kullanan güvenlik gücü olarak öne çıkıyor. Bunları geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. 2022'de Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

SIRADA UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİ VAR

BAYKAR tarafından tasarlanıp ilk prototipi üretilen bir uçan araba projesi Cezeri'yi örnek gösteren Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 15 yıl gelişmesi gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim" dedi.

'GÖRMEYEN MELEKLERİMİZ İÇİN ÖZEL KEMER'

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi finalistleri arasındaki "SmartSeer" adlı proje büyük ilgi gördü. Projeyi tasarlayan Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Dorukhan User, "Hayattaki en önemli hedefim göremeyen meleklerimiz için çalışıp onlara en iyi hayat şartlarını sağlamak. SmartSeer, göremeyen meleklerimiz için tasarlanmış olan bir akıllı kemer. Kızıl ötesi sensör sayesinde cihaz önündeki boşlukları algılayabiliyor. Bir düşme durumunda ise güvenlik amacıyla belirtilen kişiyi arıyor ve konum gönderiyor" dedi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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