Selçuk Bayraktar'dan 'kanatlı Kızılelma' paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.
2022-03-27 19:20:00
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı.
Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kanatlı halini paylaştı.
Kızılelma kanatlandı
Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar ''Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.'' ifadelerini kullandı.
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