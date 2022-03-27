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TIMETURK / GÜNDEM / Selçuk Bayraktar'dan 'kanatlı Kızılelma' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan 'kanatlı Kızılelma' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı.

18 Dakika Önce
2022-03-27 19:20:00
Selçuk Bayraktar'dan 'kanatlı Kızılelma' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı.

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Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kanatlı halini paylaştı.

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Kızılelma kanatlandı

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Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar ''Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.'' ifadelerini kullandı.

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