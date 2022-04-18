Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: 'Allah ordumuzu muzaffer kılsın'

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Pençe Kilit Operasyonu' ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı 'Pençe Kilit Operasyonu'nun yankıları sürüyor.

Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar da 'Pençe Kilit Operasyonu' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Allah ordumuzu muzaffer kılsın, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MSB 'Pençe Kilit Operasyonu'na

ilişkin görüntüleri paylaştı

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilişkin görüntü paylaşıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin de çok sayıda görüntü yer aldı. .