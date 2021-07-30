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TIMETURK / GÜNDEM / Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki

Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki

Bayraktar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin 'Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?' başlıklı habere yanıt verdi.

25 Dakika Önce
2021-07-30 15:46:39
Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet’in ''İHA'' haberine tepki

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Bayraktar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz...

Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında.

2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti.

Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?"

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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