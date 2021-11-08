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Selçuk Bayraktar: 'Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun'

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

1 Saat Önce
2021-11-08 01:09:48
Selçuk Bayraktar: 'Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun'

Türkkan'ın Meclis'te bulunmasının herkese hakaret olduğunu ifade eden Bayraktar, “Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun” dedi.

Bingöl'de kendisine ve partisine tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

“Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun”

Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

bayraktar-şehit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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