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TIMETURK / GÜNDEM / Selçuk Bayraktar: Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur

Selçuk Bayraktar: Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur

İsmail Saymaz'ın, aynı iftirayı tekrarlaması üzerine dava açacağını duyuranT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Bu alçakların iftiralarını yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur' dedi.

10 Saat Önce
2021-10-17 08:24:06
Selçuk Bayraktar: Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur

T3 Vakfı, daha önce iftira atıp özür dileyen İsmail Saymaz'ın, aynı iftirayı bir televizyon kanalında tekrarlaması üzerine dava açacağını duyurdu. Davadan gelen paranın ahlaklı gazeteciler yetişmesi için iletişim fakültesi öğrencilerine verileceği açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine! Gazeteci olduğu iddiasıyla yazı yazan ve tv programlarına katılan İsmail saymaz, daha önce vakfımıza yönelik iftira kampanyasına aracılık etmiş, sonrasında ahlak ve şeref çağrımız üzerine özür dilemişti. Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız."

"Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. İftira ve karalamalarla beslenenler aleyhine açmış olduğumuz davaların yedisi sonuçlandı, davalılar toplam 128.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu meblağdan 60.000 TL'si üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi kararı ile kesinleşti. Saygıyla Duyurulur."

"İFTİRALAR YAN YANA KOYULSA İSTANBUL'DAN KANDİL'E YOL OLUR"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA'larımız mı? Belki her ikisi de." ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-10-17 08.25.05

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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