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Selam Tevhid Kumpası davasında karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), “Selam Tevhid” soruşturmasında binlerce kişiyle ilgili usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasında karar verildi.

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30.06.2021 15:43:18
Selam Tevhid Kumpası davasında karar

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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