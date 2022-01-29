'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2020 yılının aralık ayında görülen davada, aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atagün ve Ömer Köse'nin de bulunduğu 29 sanık hakkında kararını açıkladı.

Sanıklar, "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, karara karşı yapılan istinaf başvurularını da sonuçlandırdı.

Daire, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa yönelik hukuka aykırılık olmadığını belirtti. Deliller ve işlemlerde eksiklik bulunmadığına, değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi. İstinaf başvuruları esastan reddedildi.

Dairenin kararıyla, yerel mahkemenin verdiği ceza, temyiz yolu açık olmak üzere onandı. .