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Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a gönderme: Siyasette suyu ısınıyor

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Siyasette suyu ısınıyor, son noktayı günü geldiğinde sandıkta halk koyacak' dedi.

30 Dakika Önce
2021-12-25 16:31:44
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a gönderme: Siyasette suyu ısınıyor

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklamalarda bulundu.

YouTube'da "Aç Parantez" adlı programda soruları yanıtlayan Demirtaş, Erdoğan'a seslendi ve "Siyasette suyu ısınıyor, son noktayı günü geldiğinde sandıkta halk koyacak" dedi.

Demirtaş, "Kaybedecek zamanımız yok, yoldaşça omuz omuza mücadele etmeye hazır olanlarla beraber somut adımlar atarak ilerleyeceğiz. Biz her daim güçlerimizin emekçiler lehine birleştirilmesinden yana olup gönlümüzü ve kapımızı açık tutmaya devam edeceğiz. Hem masayı kuracağız hem de masada olacağız" ifadelerine yer verdi.

Demirtaş şunları ifade etti:

"Tüm demokrasi güçleri (siyasi partiler, sendikalar; emek, çevre, kadın ve gençlik hareketleri, inanç grupları, sol hareketler) eksiksiz bir şekilde ve eşitler arası hukukla yuvarlak bir masaya oturup gelecek yüzyılın ortak manifestosunu ilan edebilirlerse, işte bu, somut bir alternatife dönüşecek, karamsarlığı ve kararsızlığı dağıtacaktır.

Siyasette suyu ısınıyor. Son noktayı, günü geldiğinde sandıkta halk koyacak ve gidişata nihai bir son verecek. Halkın kararlılığı büyük bir değişimin kapısını aralayacak, bundan kuşkum yok. Biz daha ziyade, iyi ve güzel olan gelsin diye uğraşıyoruz. Yani bir yandan mevcut zulümle mücadele ederken diğer yandan da geleceği inşa etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: halktv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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