Yazar İlhan Kesen, Timetürk için kaleme aldığı yazısında Selahattin Demirtaş ile Ahmet Hakan arasında yaşanan gerginliğe değindi.

İşte Kesen'in o yazısı;

Selahattin Demirtaş'ın en sevmediği gazeteci kim?

Malûm bir merkez medya var, bir de kıyıda köşede kalmış medya var. Merkez medya, adamı vezir de eder, rezil de…

Bu da öyle bir olay!

Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Hürriyet gazetesinin unutulmaz manşetidir: Muhtar bile olamaz! Rezil edeceğim derken vezir etmiştir.

Komik olansa; bugün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni için Milliyet gazetesinde atılan manşettir: Ahmet Hakan Coşmuş! (Önce rezil, sonra vezir etmiştir)

Bugünkü hikayemiz ise rezalet-vezaret perspektifine yeni bir soluk getiriyor.

Zira;

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'la eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hikayesi…

Geçenlerde medyaya konu olan Kandil'den HDP lideri Selahattin Demirtaş'a 16 milyar dolar para geldiği şeklindeki haber Hürriyet ve Yeni Şafak'ta yayımlanmasının ardından Selahattin Demirtaş, cezaevinden yaptığı açıklamada “Hürriyet Gazetesi 16 Milyar dolar olarak girmiş aynı haberi. Avukatlarım söyledi 1 milyar dolar bir tır para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı. Ben paramı istiyorum valla. Hürriyet'ten istiyorum, paramı verin. Ahmet Hakan mısın nesin paramı ver” demiş.

Üslûba, ifadeye bakın: Ahmet Hakan mısın, nesin!

Selahattin Demirtaş'ın bu alaycı, kinci, adam yerine koymayan üslûbu nereden mi geliyor?

Ahmet Hakan'ın kendisine satış koymasından…

Zira, PKK terörünün şehirlerde kol gezdiği yıllarda, 2015'te Selahattin Demirtaş, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki programında saz çalmıştı. “Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz” minvalindeki fikirlerini dile getirdiği programda Ahmet Hakan, Demirtaş'a adeta sevgi pıtırcığı muamelesi yapmıştı.

Yani Ahmet Hakan, Selahattin Demirtaş'ı vezir edeyim derken rezil edince, Demirtaş da onun intikamını almış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimleri kasdetti?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mayıs ayında Armağan Çağlayan'ın youtube yayınına konuk olmuş, kendisini görevden edecek şu sözleri sarfetmişti:

"Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti."

Geçtiğimiz Pazar günü İbn Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında harfiyen şunları söyledi:

“Bazı dostlar şunu söylüyor; 'Ya ben sizi anlayamıyorum. Hayırdır? Hem kavga ediyorsunuz hep ara buluyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş?' İşin zaten anahtarı orası. Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyoruz. Bize güvenen dost ve kardeş toplumları ve ülkeleri, zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık. Türkiye'ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeden bölgesel ve küresel ilişkilerimizi koruyabileceğimizi gösterdik.”

Erdoğan'ın konuşmasında kasdettiği aslında açıktı: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail…

Her biriyle son dönemde normalleşme yaşadığımız bu ülkeleri kasdediyordu Erdoğan…

Erdoğan'ın sözlerini duyunca ister istemez, Cahit Özkan haksız mıymış dedim kendi kendime…

Özkan meramını biraz daha usturuplu anlatsa, görevinden olmazmış…

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