Sel kamyonları yuttu!

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı.

İstanbul'da kuvvetli yağış şantiye alanlarını da göle çevirdi. 20 hafriyat kamyonu ve 5 iş makinesi su altında kaldı. Şantiye yetkilileri milyarlarca zararları olduğunu söyledi. Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.

Geceden bu yana etkili olan sağanak, şantiye alanını göle çevirdi. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen su altında kaldı.

Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

"Milyarlarca zarar..."

Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar şunları söyledi:

"Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var" diye konuştu.

Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı

Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait otopark şantiyesi sağanak sonrası su altında kaldı.

Sabah saatlerinde göle dönen şantiye alanında bulunan 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinesi sular içinde kalarak zarar gördü. Belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

"Şiddetli yağış 22.00'ye kadar sürecek"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte şiddetli yağışın 22.00'ye kadar süreceğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Önleyici tedbir olarak da meteorolojinin ilminden, fenninden faydalanmak bizim için elzem. Bu tür uyarılara ben sizler aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bugün saat 22.00'a kadar şiddetli yağış uyarısı, ikazı henüz geçmiş değil, devam ediyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ben sizler aracılığıyla su baskınından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Beterinden, tekrarından korusun diye dua ediyorum." DHA